Число межотраслевых проектов МИК выросло втрое за год

Совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.

К кластеру уже присоединилось более 37 тыс. предприятий из 82 субъектов России — производители, высокотехнологичные компании, представители вузов и госкорпораций, малый и средний бизнес, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ДПиИР.

Для эффективного взаимодействия внутри экосистемы создано более десяти межотраслевых объединений.

К межотраслевым кластерам присоединились более 1,1 тыс. участников, около 300 из них — с января, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Число совместных проектов за год выросло почти в три раза — до 114. Они относятся к таким направлениям, как робототехника, новые материалы, автомобилестроение, пищевое производство, медицина и спорт», — уточнила она.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщило, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.