Алиханов заявил о важности сотрудничества в изучении морского наследия Балтики

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о важности международного сотрудничества в изучении морского наследия в Балтийском регионе.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Надеюсь, наш совместный опыт позволит получить наиболее полную и всеобъемлющую картину о состоянии Балтийского моря сегодня, оценить возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью на побережье, а также выработать приоритетные направления по развитию нашего региона», — сказал Алиханов на международном форуме «Морское наследие Балтики: будущее и риски».

Он также отметил, что состояние водных объектов и адаптация к изменению климата являются приоритетами Стратегии экологической безопасности.

В настоящее время в регионе ведётся работа по рекультивации полигонов, расчистке водных объектов и строительству очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей.