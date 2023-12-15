RT в Telegram
Подпишись

Алиханов заявил о важности сотрудничества в изучении морского наследия Балтики

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о важности международного сотрудничества в изучении морского наследия в Балтийском регионе.
Алиханов заявил о важности сотрудничества в изучении морского наследия Балтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Надеюсь, наш совместный опыт позволит получить наиболее полную и всеобъемлющую картину о состоянии Балтийского моря сегодня, оценить возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью на побережье, а также выработать приоритетные направления по развитию нашего региона», — сказал Алиханов на международном форуме «Морское наследие Балтики: будущее и риски».

Он также отметил, что состояние водных объектов и адаптация к изменению климата являются приоритетами Стратегии экологической безопасности.

В настоящее время в регионе ведётся работа по рекультивации полигонов, расчистке водных объектов и строительству очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить