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В Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей

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В проекте бюджета Челябинской области на 2024 год предусмотрели увеличение финансирования программы «Охрана окружающей среды».
В Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Проект бюджета во втором чтении обсудили на заседании комитета по экологии заксобрания области, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Отмечается, что всего на защиту окружающей среды выделено 827,5 млн рублей, из них 400 млн рублей будет дополнительно направлено на очистку русла реки Миасс от донных отложений в границах Челябинска.

«407 млн будет дополнительно направлено на уборку крупных несанкционированных свалок на территории Челябинской области», — приводятся слова председателя комитета Михаила Махова.

Всего на экологическое направление в 2024 году планируется направить 4 млрд 230 млн рублей. Это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась на экологию областным бюджетом.

Ранее сообщалось, что российский экологический оператор включил в программу «Зелёная лига» 55 студенческих экоклубов из 40 регионов в 2023 году. Программу запустили в марте.

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