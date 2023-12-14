В Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей

В проекте бюджета Челябинской области на 2024 год предусмотрели увеличение финансирования программы «Охрана окружающей среды».

Проект бюджета во втором чтении обсудили на заседании комитета по экологии заксобрания области, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Отмечается, что всего на защиту окружающей среды выделено 827,5 млн рублей, из них 400 млн рублей будет дополнительно направлено на очистку русла реки Миасс от донных отложений в границах Челябинска.

«407 млн будет дополнительно направлено на уборку крупных несанкционированных свалок на территории Челябинской области», — приводятся слова председателя комитета Михаила Махова.

Всего на экологическое направление в 2024 году планируется направить 4 млрд 230 млн рублей. Это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась на экологию областным бюджетом.

Ранее сообщалось, что российский экологический оператор включил в программу «Зелёная лига» 55 студенческих экоклубов из 40 регионов в 2023 году. Программу запустили в марте.