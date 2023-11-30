«Зелёная лига» под эгидой РЭО объединила 55 региональных студенческих экоклубов

Российский экологический оператор (РЭО) включил в программу «Зелёная лига» 55 студенческих экоклубов из 40 регионов в 2023 году. Программу запустили в марте.

В программу также включили экоклубы из Луганской Народной Республики и Запорожской области, передаёт телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что программа создавалась для развития студенческих экологических сообществ, обмена опытом и участия в мероприятиях экологический направленности.

В 2023 году активисты «Зелёной лиги» провели серию экопросветительских мероприятий «На зелёной волне», направленных на повышение знаний о реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Она стартовала в России вместе с нацпроектом «Экология».

Также рамках «Зелёной лиги» проходит программа «Зелёный кампус» по раздельному сбору пластика и алюминия в вузах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице силами Мосэкомониторинга ведётся круглосуточное наблюдение за состоянием окружающей среды.