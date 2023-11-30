Собянин отметил заслуги Мосэкомониторинга в деле улучшения экологии столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице силами Мосэкомониторинга ведётся круглосуточное наблюдение за состоянием окружающей среды.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты посредством системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов, следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, а также анализируют обращения москвичей.

По словам мэра, ежегодно передвижные лаборатории обследуют около двух тысяч городских территорий.

Благодаря работе сотрудников службы оперативного контроля, которой исполнилось пять лет, концентрация вредных частиц в атмосфере столицы снизилась на 20%, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.