RT в Telegram
Подпишись

Депутат Чаплин рассказал о нормах отопления в квартирах

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, какие нормы отопления предусмотрены для квартир.
Депутат Чаплин рассказал о нормах отопления в квартирах
  • Gettyimages.ru
  • © dimetradim

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что температура воздуха должна быть не ниже +18 °С, в угловых комнатах — не ниже +20 °С. В регионах, где мороз может достигать более -31 °С, нижние границы для помещений составляют +20 °С и +22 °С соответственно.

«Действительно, законом допускаются некоторые отклонения от нормы, превышение должно быть не более четырёх градусов, а вот снижение допускается только не более трёх градусов и только в ночное время суток», — пояснил Чаплин.

По его словам, бывают ЧП и аварийные ситуации, и нужно входить в положение, но за каждый час без отопления сверх допустимого перерыва можно требовать перерасчёта платы.

Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной службой новостей заявил, что в России предусмотрен широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить