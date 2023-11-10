Депутат Чаплин рассказал о нормах отопления в квартирах

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, какие нормы отопления предусмотрены для квартир.

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что температура воздуха должна быть не ниже +18 °С, в угловых комнатах — не ниже +20 °С. В регионах, где мороз может достигать более -31 °С, нижние границы для помещений составляют +20 °С и +22 °С соответственно.

«Действительно, законом допускаются некоторые отклонения от нормы, превышение должно быть не более четырёх градусов, а вот снижение допускается только не более трёх градусов и только в ночное время суток», — пояснил Чаплин.

По его словам, бывают ЧП и аварийные ситуации, и нужно входить в положение, но за каждый час без отопления сверх допустимого перерыва можно требовать перерасчёта платы.

Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной службой новостей заявил, что в России предусмотрен широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ.