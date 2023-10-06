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В Крыму прививку против гриппа сделали более 500 тысяч человек

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В Крыму от гриппа вакцинировались более 500 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Константин Скорупский.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день в Крыму вакцинировались против гриппа 524 032 человека, из них 392 317 взрослых и 131 715 детей», — сказал Скорупский.

Он призвал жителей не откладывать поход в медучреждение для прививки, так как важно, чтобы иммунитет против гриппа сформировался до начала сезонного роста ОРВИ.

Также стало известно, что в Удмуртии вакцинировались от гриппа более 287 тыс. человек, в том числе 92,8 тыс. детей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства и в выездных пунктах вакцинации в торговых центрах.

Ранее иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что прививку от гриппа лучше не откладывать, так как иммунитету требуется от трёх до четырёх недель на «активацию».

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