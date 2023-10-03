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Иммунолог Крючков посоветовал не затягивать с прививкой от гриппа

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Иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что прививку от гриппа лучше не откладывать, так как иммунитету требуется от трёх до четырёх недель на «активацию».
Иммунолог Крючков посоветовал не затягивать с прививкой от гриппа
  • РИА Новости

«Сезон гриппа начинается не сейчас, а примерно в ноябре-декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале», — цитирует эксперта nashgorod.ru.

По словам Крючкова, оптимальным вариантом является вакцинация в сентябре — октябре.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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