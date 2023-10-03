Иммунолог Крючков посоветовал не затягивать с прививкой от гриппа

Иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что прививку от гриппа лучше не откладывать, так как иммунитету требуется от трёх до четырёх недель на «активацию».

«Сезон гриппа начинается не сейчас, а примерно в ноябре-декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале», — цитирует эксперта nashgorod.ru.

По словам Крючкова, оптимальным вариантом является вакцинация в сентябре — октябре.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.