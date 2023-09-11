Новый склад «Терминала Астафьева» начал работу в Приморском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media.
Так, новый склад СВХ общей площадью 21,5 тыс. кв. м и объёмом хранения 1900 TEU позволил увеличить на треть ёмкость единовременного размещения контейнерных грузов.
Специалисты предприятия отметили также, что на данный момент склад модернизируется, но уже принимает контейнеры на хранение и отправку.
«Следующий шаг — открытие новых площадей для оформления, хранения и последующей отправки экспортных и импортных грузов в контейнерах», — пояснил директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
В рамках модернизации планируется запустить примыкание к железнодорожной ветке станции «Находка».
Ранее, по сообщению НСН, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва выделила земельные участки по ставке один рубль в год для возведения шести заводов по производству продуктов питания.