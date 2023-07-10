Суд признал виновным экс-замминистра экологии Челябинской области в превышении полномочий

Курчатовский районный суд признал виновным бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова в превышении полномочий.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что в 2020 году экс-чиновник провёл внеплановую проверку предприятия в ходе режима Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), полномочий на которую у Безрукова не было.

Суд приговорил бывшего замминистра к трём годам колонии общего режима.

Экс-чиновник своей вины не признал.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка.