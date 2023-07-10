Суд признал виновным экс-замминистра экологии Челябинской области в превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что в 2020 году экс-чиновник провёл внеплановую проверку предприятия в ходе режима Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), полномочий на которую у Безрукова не было.
Суд приговорил бывшего замминистра к трём годам колонии общего режима.
Экс-чиновник своей вины не признал.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка.