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Суд признал виновным экс-замминистра экологии Челябинской области в превышении полномочий

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Курчатовский районный суд признал виновным бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова в превышении полномочий.
Суд признал виновным экс-замминистра экологии Челябинской области в превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что в 2020 году экс-чиновник провёл внеплановую проверку предприятия в ходе режима Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), полномочий на которую у Безрукова не было.

Суд приговорил бывшего замминистра к трём годам колонии общего режима.

Экс-чиновник своей вины не признал.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка.

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