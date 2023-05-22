В Москве анонсировали строительство многофункционального спортивного центра
Об этом сообщает НСН.
Спортивный объект площадью около 8700 кв. м с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной появится в течение пяти лет на улице Сущёвский Вал.
Ефимов отметил, что НКО, получившая в аренду землю, помогает молодым спортсменам и создаёт спортивную инфраструктуру в столице.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.