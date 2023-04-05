Нутрициолог Иванова посоветовала не заниматься сыроедением на постоянной основе

Диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова в беседе с RT отметила, что такую систему питания, как сыроедение, можно использовать не более пяти дней — для очистки организма после продолжительных застолий, например после майских праздников. При этом специалист подчеркнула, что заниматься сыроедением на постоянной основе не стоит.

«Я бы рекомендовала сыроедение как краткосрочную чистку своего организма. Это может быть три — пять дней, если человек хочет после активного поедания, например, шашлыков на майские праздники несколько дней сосредоточиться на таких продуктах», — подчеркнула диетолог.

При этом она отметила, что лучше, чем сбалансированное питание, «никто ничего не придумал» и заниматься сыроедением на постоянной основе не стоит.

«Ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство всё равно не будет являться сбалансированным для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания. За исключением генетических аномалий, вследствие которых развиваются определённые заболевания, когда человеку нельзя какой-то определённый продукт. В остальном все эти системы питания не являются полезными или рациональными для человека», — заключила специалист.

Вместе с тем, по словам Ивановой, прежде чем менять систему питания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения.