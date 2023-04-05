Нутрициолог Иванова посоветовала не заниматься сыроедением на постоянной основе
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«Я бы рекомендовала сыроедение как краткосрочную чистку своего организма. Это может быть три — пять дней, если человек хочет после активного поедания, например, шашлыков на майские праздники несколько дней сосредоточиться на таких продуктах», — подчеркнула диетолог.
При этом она отметила, что лучше, чем сбалансированное питание, «никто ничего не придумал» и заниматься сыроедением на постоянной основе не стоит.
«Ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство всё равно не будет являться сбалансированным для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания. За исключением генетических аномалий, вследствие которых развиваются определённые заболевания, когда человеку нельзя какой-то определённый продукт. В остальном все эти системы питания не являются полезными или рациональными для человека», — заключила специалист.
Вместе с тем, по словам Ивановой, прежде чем менять систему питания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ранее эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения.