Эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» к. м. н. Оксана Михалёва предупредила, что сыроедение в том случае, когда человек не употребляет продукты животного происхождения, крайне опасно для организма.

«Есть тип сыроедения, при котором не употребляются ещё и продукты животного происхождения, — это самое опасное, поскольку человек не получает белок из животной пищи, а из растительной он не может этот белок переварить», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».

По её словам, это приводит к дефициту белка и как следствие — к дистрофии мышц, сердца, к проблемам с интеллектом, дефициту железа и витаминов некоторых, группы В.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сочи задержали мать младенца, который умер от истощения. Известно, что отец ребёнка блогер Максим Лютый практиковал сыроедение. Он также был задержан органами полиции.