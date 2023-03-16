Узнать больше

Эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» к. м. н. Оксана Михалёва предупредила, что сыроедение в том случае, когда человек не употребляет продукты животного происхождения, крайне опасно для организма.
Эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

«Есть тип сыроедения, при котором не употребляются ещё и продукты животного происхождения, — это самое опасное, поскольку человек не получает белок из животной пищи, а из растительной он не может этот белок переварить», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».

По её словам, это приводит к дефициту белка и как следствие — к дистрофии мышц, сердца, к проблемам с интеллектом, дефициту железа и витаминов некоторых, группы В.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сочи задержали мать младенца, который умер от истощения. Известно, что отец ребёнка блогер Максим Лютый практиковал сыроедение. Он также был задержан органами полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить