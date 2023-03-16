Эндокринолог Михалёва предупредила об опасной крайности сыроедения
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«Есть тип сыроедения, при котором не употребляются ещё и продукты животного происхождения, — это самое опасное, поскольку человек не получает белок из животной пищи, а из растительной он не может этот белок переварить», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».
По её словам, это приводит к дефициту белка и как следствие — к дистрофии мышц, сердца, к проблемам с интеллектом, дефициту железа и витаминов некоторых, группы В.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сочи задержали мать младенца, который умер от истощения. Известно, что отец ребёнка блогер Максим Лютый практиковал сыроедение. Он также был задержан органами полиции.