В Подмосковье построят экопромышленный парк

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В Московской области создадут экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
В Подмосковье построят экопромышленный парк
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По всей России будет построено восемь таких парков.

«Желание стать резидентами уже выразили несколько компаний, занимающихся утилизацией отходов древесины, стекла, органики и резины. Мощность переработки на этих предприятиях может составить до 80 тыс. т в год», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Со своей стороны, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что с начала реализации реформы по обращению с отходами на территории региона отобрано более 9,5 млн т вторсырья, пригодного для переработки.

«После запуска всех предприятий экопромышленного парка большая часть вторичного сырья будет перенаправлена новым переработчикам, что позволит сделать ещё один шаг на пути создания в Подмосковье экономики замкнутого цикла», — добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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