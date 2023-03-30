В Подмосковье построят экопромышленный парк

В Московской области создадут экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Об этом сообщает телеканал «360».

По всей России будет построено восемь таких парков.

«Желание стать резидентами уже выразили несколько компаний, занимающихся утилизацией отходов древесины, стекла, органики и резины. Мощность переработки на этих предприятиях может составить до 80 тыс. т в год», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Со своей стороны, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что с начала реализации реформы по обращению с отходами на территории региона отобрано более 9,5 млн т вторсырья, пригодного для переработки.

«После запуска всех предприятий экопромышленного парка большая часть вторичного сырья будет перенаправлена новым переработчикам, что позволит сделать ещё один шаг на пути создания в Подмосковье экономики замкнутого цикла», — добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.