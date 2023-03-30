В Подмосковье построят экопромышленный парк
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По всей России будет построено восемь таких парков.
«Желание стать резидентами уже выразили несколько компаний, занимающихся утилизацией отходов древесины, стекла, органики и резины. Мощность переработки на этих предприятиях может составить до 80 тыс. т в год», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Со своей стороны, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что с начала реализации реформы по обращению с отходами на территории региона отобрано более 9,5 млн т вторсырья, пригодного для переработки.
«После запуска всех предприятий экопромышленного парка большая часть вторичного сырья будет перенаправлена новым переработчикам, что позволит сделать ещё один шаг на пути создания в Подмосковье экономики замкнутого цикла», — добавил он.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.