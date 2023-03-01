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Депутат Чаплин дал рекомендации по покупке дачного участка

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.
Депутат Чаплин дал рекомендации по покупке дачного участка
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он напомнил, что каждый участок имеет свой вид разрешённого использования — для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Например, строительство жилых домов для постоянного проживания возможно только на участках, расположенных на землях ИЖС.

«Есть требования: дом обязательно должен иметь фундамент, коммуникации, а высота не может превышать 20 м. Плюсы: такие дома имеют почтовый адрес, позволяют оформить постоянную прописку, и владельцам проще подключить дом к электросетям и коммуникациям», — пояснил Чаплин.

По его словам, ЛПХ также имеет свои особенности.

«Это ведение личного подсобного хозяйства. Владельцы таких участков могут заниматься выращиванием сельхозпродукции или заниматься животноводством не для продажи. Построить жилой дом на участке ЛПХ возможно, если он находится в пределах населённого пункта», — сказал депутат.

Как отметил Чаплин, самым распространённым вариантом является СНТ — объединение собственников земельных участков с видом разрешённого использования «ведение садоводства».

«Здесь отмечу, что участки на территории СНТ стоят дешевле и собственники платят меньше земельный налог. Но есть и минус — если на участке возведён садовый дом, то оформить регистрацию не получится», — уточнил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области услугу приватизации муниципального жилья полностью перевели в электронный формат.

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