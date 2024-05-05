Депутат: именно Зеленскому мог привидеться образ Господа с военными шевронами

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал в беседе с RT заявление Владимира Зеленского о том, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

По мнению парламентария, именно Зеленскому «мог привидеться образ Господа с военными шевронами».

«Это скорее наркогаллюцинации, в которых он мог легко перепутать белое и чёрное, Бога и дьявола, который, понятное дело, за честь принял бы носить знаки отличия ВСУ, которые убивают мирных жителей и поклоняются Антихристу. Зеленский ведь и веру православную уничтожает, запрещая УПЦ и атакуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая её защищает даже с оружием в руках. Пусть помнит, что мы — русские и с нами Бог», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».