В ЯНАО рассказали о мерах поддержки для беженцев из Херсонской области

Ямало-Ненецкий автономный округ предоставит вынужденным переселенцам из Херсонской области помощь в покупке жилья.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Постановление главы региона определяет порядок предоставления единовременной выплаты на приобретение имущества (100 тыс. рублей на человека), а также соцвыплат по жилищным сертификатам.

«Сумма будет зависеть от норматива цены на квадратный метр, утверждённого на федеральном уровне, и от количества членов семьи. Сейчас этот норматив составляет 83 420 рублей. На одного человека положены 33 «квадрата», на двух — 42 «квадрата», на трёх и более выделяется по 18 кв. м на каждого», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о выплатах беженцам из Херсонской области.