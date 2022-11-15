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Рослесхоз заявил о начале подготовки к лесопожарному сезону 2023 года в России

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Рослесхоз и Авиалесоохрана уже начали подготовку к лесопожарному сезону 2023 года в России.
Рослесхоз заявил о начале подготовки к лесопожарному сезону 2023 года в России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников на пресс-конференции в Москве.

Уточняется, что уже сейчас идёт обучение специалистов, оцифровка планов тушения, обсуждение вопросов координации с МЧС России.

«С 1 января мы будем требовать, чтобы регионы закупали услуги по авиамониторингу, чтобы доводили задания до своих учреждений, чтобы формировали штат сезонных рабочих, штат лесопожарный. В этом году мы уже начали работу по оцифровке планов тушения», — заявил Советников на пресс-конференции.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон.

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