Рослесхоз заявил о начале подготовки к лесопожарному сезону 2023 года в России

Рослесхоз и Авиалесоохрана уже начали подготовку к лесопожарному сезону 2023 года в России.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников на пресс-конференции в Москве.

Уточняется, что уже сейчас идёт обучение специалистов, оцифровка планов тушения, обсуждение вопросов координации с МЧС России.

«С 1 января мы будем требовать, чтобы регионы закупали услуги по авиамониторингу, чтобы доводили задания до своих учреждений, чтобы формировали штат сезонных рабочих, штат лесопожарный. В этом году мы уже начали работу по оцифровке планов тушения», — заявил Советников на пресс-конференции.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон.