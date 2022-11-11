В Союзе потребителей посоветовали оценивать пользу покупки в период распродаж

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с распродажами и дал совет по совершению покупок.

«Люди меньше тратят на товары и услуги, стараются больше сберечь... Товарооборот непродовольственных товаров снизился до 20%. Это мотивирует продавцов давать скидки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, во время распродаж оценивать покупки лучше не с точки зрения выгоды, а с точки зрения рациональности.

«Каждый человек разумный определит, что ему важнее сегодня, даже если какой-то товар можно купить более выгодно. Надо оценивать, насколько рациональной будет та или иная покупка», — считает Шелищ.

Ранее коммерческий директор службы доставки Dalli Денис Смелов в разговоре с «Известиями» предложил покупателям отслеживать историю цены на необходимый товар, чтобы быть уверенным, что на него действительно действует дисконт в дни распродаж.