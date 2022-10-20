Риелтор Злочевский прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Приамурье
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«Традиционно осенью на нём ощущается наибольший спрос. Как правило, в это время у людей появляются деньги. Например, Амурская область — золотодобывающая, аграрная и бюджетная. Все эти факторы складываются именно осенью», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в этом году спрос на жильё неплохой, хотя и несколько ниже, чем обычно.
«Что касается цен на недвижимость, то они как стабилизировались летом, так и держатся. Потому что спрос пока достаточный. Правда, в отдельных случаях люди дают скидку на вторичное жильё: оно меньше пользуется спросом, так как его покупка не предусматривает льготную ипотеку», — сообщил Злочевский.
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