Риелтор Злочевский прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Приамурье

Президент Гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

«Традиционно осенью на нём ощущается наибольший спрос. Как правило, в это время у людей появляются деньги. Например, Амурская область — золотодобывающая, аграрная и бюджетная. Все эти факторы складываются именно осенью», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в этом году спрос на жильё неплохой, хотя и несколько ниже, чем обычно.

«Что касается цен на недвижимость, то они как стабилизировались летом, так и держатся. Потому что спрос пока достаточный. Правда, в отдельных случаях люди дают скидку на вторичное жильё: оно меньше пользуется спросом, так как его покупка не предусматривает льготную ипотеку», — сообщил Злочевский.

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