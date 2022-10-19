Песков заявил, что границы России закрывать не планируется
Закрытие границ России на фоне введения военного положения в новых российских регионах не планируется, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Нет. Не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также об этом сообщил журналистам замглавы МИД Евгений Иванов.
По его словам, в министерстве не слышали обсуждения подобных планов, пишет ТАСС.
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