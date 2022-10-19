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Песков заявил, что границы России закрывать не планируется

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Закрытие границ России на фоне введения военного положения в новых российских регионах не планируется, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что границы России закрывать не планируется
  • РИА Новости

«Нет. Не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также об этом сообщил журналистам замглавы МИД Евгений Иванов.

По его словам, в министерстве не слышали обсуждения подобных планов, пишет ТАСС.

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