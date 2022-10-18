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Башкирия получит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

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Башкирия получит дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми трёх-семи лет, а также на выплаты многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке.
Башкирия получит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной защиты населения.

Общая сумма федеральных средств должна составить 284 млн рублей.

Также стало известно, что в Удмуртии 63 студенческие семьи получили по 100 тыс. рублей, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Помощь оказана в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что Ставропольский край получит из федерального бюджета ещё более 1 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

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