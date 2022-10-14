Ставропольский край получит ещё более 1 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Ставропольский край получит из федерального бюджета ещё более 1 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

Речь идёт о ежемесячном пособии для малоимущих на детей от трёх до семи лет, а также для малообеспеченных многодетных семей на третьего и последующих детей.

Также стало известно, что с начала 2022 года в Крыму из аварийного жилья переселили 338 человек, передаёт «Крым 24». Об этом заявила заместитель председателя Совета министров республики Светлана Маслова.

По её словам, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» заключено 80 государственных контрактов на приобретение квартир, а также 25 соглашений о выплате возмещения собственникам за изымаемое жильё, которое признано аварийным.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 57 тыс. семей стали получателями пособий на детей трёх — семи лет.