Ставропольский край получит 39 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Ставропольский край получит 39 млн рублей на работы по переселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

«Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года», — отмечается в сообщении.

С 2019 года новое жильё в рамках программы в регионе получили более 760 человек.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.