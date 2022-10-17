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Ставропольский край получит 39 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

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Ставропольский край получит 39 млн рублей на работы по переселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ставропольский край получит 39 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике аппарата правительства региона.

«Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года», — отмечается в сообщении.

С 2019 года новое жильё в рамках программы в регионе получили более 760 человек.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.

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