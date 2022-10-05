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Мирошник: освобождение вошедших в Россию территорий станет следующим шагом интеграции ЛНР

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Представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что полное освобождение всех вошедших в состав России территорий станет следующим шагом многоуровневой интеграции.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — подчеркнул Мирошник.

Он также отметил необходимость полного слияния всех союзных военных подразделений для достижения успешного результата.

По его мнению, местные власти освобождённых территорий будут ответственны за их полную интеграцию в Россию.

Мирошник также ранее заявил, что демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — это обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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