Мирошник: освобождение вошедших в Россию территорий станет следующим шагом интеграции ЛНР
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности», — подчеркнул Мирошник.
Он также отметил необходимость полного слияния всех союзных военных подразделений для достижения успешного результата.
По его мнению, местные власти освобождённых территорий будут ответственны за их полную интеграцию в Россию.
Мирошник также ранее заявил, что демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — это обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.