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В Татарстане открыли Казанский военный госпиталь

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь.
В Татарстане открыли Казанский военный госпиталь
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

Об этом сообщает «Реальное время».

В строительстве были задействованы 1060 человек, использовалось 53 единицы техники.

В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 мест разместят дневной стационар, клинико-диагностическую лабораторию, а также ряд отделений.

В лечебном корпусе представлены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.

«Только за девять месяцев прошлого года силами строителей Минобороны в 27 субъектах России возвели 30 многофункциональный лечебных центров и инфекционных отделений общей ёмкостью 3 тыс. мест», — заявил Герасимов.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.

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