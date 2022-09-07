В Татарстане открыли Казанский военный госпиталь

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь.

Об этом сообщает «Реальное время».

В строительстве были задействованы 1060 человек, использовалось 53 единицы техники.

В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 мест разместят дневной стационар, клинико-диагностическую лабораторию, а также ряд отделений.

В лечебном корпусе представлены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.

«Только за девять месяцев прошлого года силами строителей Минобороны в 27 субъектах России возвели 30 многофункциональный лечебных центров и инфекционных отделений общей ёмкостью 3 тыс. мест», — заявил Герасимов.

Ранее НСН сообщала, что для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1 тыс. цифровых электрокардиографов.