В Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 637. Выздоровели 146 552 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями развёрнуто 2142 койки, на лечении в стационарах находятся 2118 пациентов, передаёт kp.ru со ссылкой на Смольный.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.