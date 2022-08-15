В Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 153 637. Выздоровели 146 552 жителя.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями развёрнуто 2142 койки, на лечении в стационарах находятся 2118 пациентов, передаёт kp.ru со ссылкой на Смольный.
Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.