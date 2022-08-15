В Татарстане выявили 94 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 94 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 889. Выздоровели 150 566 жителей, в том числе пять за минувшие 24 часа.

Госпитализированы за сутки 39 человек, передаёт inkazan.ru.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.