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Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании учёных степеней между Россией и ДНР

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Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании учёных степеней и званий между Россией и Донецкой Народной Республикой.
Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании учёных степеней между Россией и ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматическое признание донецких учёных степеней и званий повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР.

Также Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Донбассе в новом учебном году откроются более 1100 школ.

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