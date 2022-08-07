Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании учёных степеней между Россией и ДНР

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимном признании учёных степеней и званий между Россией и Донецкой Народной Республикой.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматическое признание донецких учёных степеней и званий повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР.

Также Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Донбассе в новом учебном году откроются более 1100 школ.