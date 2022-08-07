Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании учёных степеней между Россией и ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИД и предварительно проработан с донецкой стороной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автоматическое признание донецких учёных степеней и званий повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР.
Также Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Донбассе в новом учебном году откроются более 1100 школ.