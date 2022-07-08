В Минпросвещения рассчитывают, что в учебном году откроются более 1100 школ в Донбассе

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В Минпросвещения рассчитывают, что в Донбассе откроются более 1100 школ в новом учебном году. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.
В Минпросвещения рассчитывают, что в учебном году откроются более 1100 школ в Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Он отметил, что министерство намерено решить вопрос подключения школ Донбасса к единому образовательному пространству с Россией.

«Рассчитываем, что в новом учебном году в ДНР и ЛНР откроются 1120 школ», — сообщил Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

  • В Минпросвещения рассчитывают, что в учебном году откроются более 1100 школ в Донбассе

Ранее глава Минпросвещения России заявил, что в школах Запорожской области продолжат изучать украинский язык так же, как это делается с другими языками в национальных республиках — субъектах Российской Федерации.

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