В школах Запорожской области продолжат изучение украинского языка

Короткая ссылка
В школах Запорожской области продолжат изучать украинский язык так же, как это делается с языками в национальных республиках — субъектах Российской Федерации, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
В школах Запорожской области продолжат изучение украинского языка
  • РИА Новости

«Мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка — так делается во всех национальных республиках», — цитирует его ТАСС.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что русский язык получит статус государственного на территории региона.

Он отметил, что государственными будут два языка: русский и украинский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить