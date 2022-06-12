В школах Запорожской области продолжат изучение украинского языка
- РИА Новости
«Мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка — так делается во всех национальных республиках», — цитирует его ТАСС.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что русский язык получит статус государственного на территории региона.
Он отметил, что государственными будут два языка: русский и украинский.