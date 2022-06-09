Русский язык в Запорожской области получит статус государственного

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что русский язык получит статус государственного на территории региона.
Русский язык в Запорожской области получит статус государственного
  • РИА Новости

«Русский язык — родной для Запорожской области. Больше 80% жителей региона считают русский язык родным, 100% понимают его, говорят, пишут и чаще всего используют его в любой деятельности», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что русский язык де-факто уже можно считать государственным, а де-юре он получит этот статус в ближайшем будущем.

В Запорожской области государственными будут два языка: русский и украинский, сообщил он.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года в школах Мелитополя начнут преподавать на русском языке. Кроме того, образовательные учреждения перейдут на пятибалльную систему оценки.

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