Школы Мелитополя с 1 сентября 2022 года перейдут на русский язык

С 1 сентября 2022 года в школах Мелитополя начнут преподавать на русском языке. Кроме того, образовательные учреждения перейдут на пятибалльную систему оценки.

Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в интервью ТАСС.

«Этот учебный год дети закончили по учебной программе, утверждённой на 2021-2022 учебные годы. С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке», — уточнила Данильченко.

Ранее на обучение на русском языке уже перешли некоторые школы города, в том числе, гимназия №1 в Мелитополе. Там преподавание проводится на русском языке.