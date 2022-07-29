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Инфекционист Поздняков назвал последствия купания в загрязнённых водоёмах

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, в каких водоёмах нельзя купаться.
Инфекционист Поздняков назвал последствия купания в загрязнённых водоёмах
  • Gettyimages.ru
  • © TommL

Таблички «Купание запрещено» означают, что проведённый санитарный контроль на микробиологические маркеры показал загрязнение воды, объяснил специалист в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

«Один из маркеров — количество кишечной палочки в воде. Если её больше предельно допустимых концентраций — это косвенный показатель того, что и других микробов там тоже много: риск заражения ими выше, чем в проточной воде. Кроме того, санитарный контроль включает в себя и проверку на наличие химических примесей», — уточнил Поздняков.

По его словам, купаясь в загрязнённом водоёме, можно отравиться и продуктами переработки химического производства.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.

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