В Балтийском море прошли учения морской авиации Балтфлота

В Балтийском море прошли учения морской авиации и подразделений специального назначения Балтфлота.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военнослужащие отработали воздушное десантирование. Прыжки выполнялись на высотах от 800 до 1200 м.

Участники манёвров десантировались в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальных парашютных системах.

К учениям привлекли 70 военнослужащих, а также вертолёт морской авиации Ми-8.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.