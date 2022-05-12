В Ростове-на-Дону задержана совершившая ряд преступлений банда

В Ростове-на-Дону в апреле текущего года задержана банда, которая совершила убийство, изнасилование и 17 грабежей.

Об этом сообщает rostovgazeta со ссылкой на заявление заместителя начальника управления ОВД города Михаила Хирхирова.

«В апреле текущего года полицейскими города были установлены и изобличены лица, совершившие ряд преступлений, в том числе одно убийство, восемь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, два разбойных нападения, 17 грабежей, шесть квартирных краж, пять краж и угонов транспортных средств», — рассказал он.

Уточняется, что всего были задержаны 60 участников группировки, которые находились в розыске.