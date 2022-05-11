RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки 9 мая

Видеохостинг RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования совершённой 9 мая хакерской атаки.

«RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян», — приводит сообщение компании ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент доступ к RUTUBE частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов.

Ранее RUTUBE возобновил работу после кибератаки 9 мая.

Для устранения последствий кибератак видеохостинг привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies.