RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки 9 мая

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Видеохостинг RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования совершённой 9 мая хакерской атаки.
RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки 9 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Milan_Jovic

«RUTUBE обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян», — приводит сообщение компании ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент доступ к RUTUBE частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов.

Ранее RUTUBE возобновил работу после кибератаки 9 мая.

Для устранения последствий кибератак видеохостинг привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies.

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