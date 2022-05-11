RUTUBE привлёк специалистов Positive Technologies для устранения последствий кибератаки
«Для расследования атаки и устранения её последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies», — говорится в Telegram-канале сервиса.
Эксперты вместе с сотрудниками RUTUBE на протяжении вторых суток занимаются устранением проблем.
9 мая онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео подвергся мощной кибератаке.
Зайти на платформу не представляется возможным.