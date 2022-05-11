RUTUBE привлёк специалистов Positive Technologies для устранения последствий кибератаки

Российский видеохостинг RUTUBE привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies для устранения последствий кибератаки 9 мая.

«Для расследования атаки и устранения её последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies», — говорится в Telegram-канале сервиса.

Эксперты вместе с сотрудниками RUTUBE на протяжении вторых суток занимаются устранением проблем.

9 мая онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео подвергся мощной кибератаке.

Зайти на платформу не представляется возможным.