«Требует доработки»: отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это связано с новыми вызовами, возникшими из-за распространения коронавирусного штамма «омикрон». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что документ требует доработки. Вопрос его снятия с текущей повестки нижней палаты парламента будет рассмотрен 17 января. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что решено отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта, который предусматривает введение единого сертификата при посещении общественных мест. По её словам, в документ, который вводит изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», будет внесён ряд поправок.

В частности, лица, не имеющие QR-кода, смогут и после 1 февраля посещать общественные места на основе отрицательного результата ПЦР-теста. Минздрав получит полномочия определять сроки действия COVID-сертификата для имеющих медицинский отвод от прививки. А военным и приравненным к ним лицам будут выдавать документы об иммунизации с соблюдением требований защиты данных.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», сейчас будут новые вызовы. Поэтому... в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова, указав на ситуацию с распространением штамма «омикрон» в стране и в мире.

Татьяна Голикова — о решении доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

В свою очередь, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак также констатировал, что решение отложить рассмотрение законопроекта связано с распространением штамма «омикрон».

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», — цитирует ТАСС Турчака.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости подчеркнул, что законопроект о QR-кодах должен проходить самое детальное обсуждение, поскольку затрагивает права и свободы граждан.

Также по теме «Миллионы для антиваксеров»: кто управляет противниками QR-кодов и зарабатывает на них Митинги против введения документа о вакцинации и QR-кодов в конце 2021 года практически ежедневно проходили в различных городах...

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что депутаты поддержат решение отложить рассмотрение законодательной инициативы. Этот вопрос будет рассмотрен Советом Госдумы в понедельник, 17 января.

«Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах был одобрен 16 декабря 2021 года. Документ регламентирует посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации. Предполагалось, что без соответствующих документов можно будет посещать аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

После этого Владимир Путин попросил правительство совместно с парламентом, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон. По словам главы государства, система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности: «Закон должен быть чётким, ясным и понятным».

Статистика COVID-19 в России

В России за минувшие сутки было выявлено 23 820 новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 — максимум с 25 декабря 2021-го (тогда суточный прирост составил 24 946), причём у почти 15% из них не было клинических проявлений. Также в стране полностью выздоровели 24 952 человека, 739 пациентов умерли.

Наибольшее число новых эпизодов за прошедшие сутки зафиксировано в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708), Московской (1990), Нижегородской (743) и Свердловской (536) областях.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 747 125. С начала пандемии в России вылечились 9 809 300 человек, умерли 319 911 пациентов.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в стране было проведено более 245,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под наблюдением медиков остаются более 880 тыс. человек.

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки госпитализированы 744 человека, скончались 69 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 497 человек. За сутки в городе выздоровели ещё 2888 пациентов. «Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 902 438», — отмечается в сообщении.

Россия занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зафиксировано свыше 320,6 млн случаев заболевания, больше всего — в США (64 млн), Индии (36,5 млн), Бразилии (22,8 млн), Великобритании (15 млн) и Франции (13,3 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,5 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (846,5 тыс.), Бразилии (620,8 тыс.) и Индии (485,3 тыс.).