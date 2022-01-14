Сенатор Клишас заявил о необходимости детального обсуждения законопроекта о QR-кодах
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Так он прокомментировал РИА Новости решение отложить второе чтение документа.
«Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение», — сказал он.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о решении правительства отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.
По её словам, кабмин 14 января внесёт поправки ко второму чтению законопроекта.