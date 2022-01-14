Сенатор Клишас заявил о необходимости детального обсуждения законопроекта о QR-кодах

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Законопроект о QR-кодах должен пройти самое детальное обсуждение, так как затрагивает права и свободы граждан, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор Клишас заявил о необходимости детального обсуждения законопроекта о QR-кодах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Так он прокомментировал РИА Новости решение отложить второе чтение документа.

«Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о решении правительства отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

По её словам, кабмин 14 января внесёт поправки ко второму чтению законопроекта.

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