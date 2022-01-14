Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Российское правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сообщила Голикова журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о возможных поправках в закон о QR-кодах.

В декабре Петербургское заксобрание поддержало поправки в федеральный закон, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.