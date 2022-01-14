Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Короткая ссылка
Российское правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении
  • AP

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сообщила Голикова журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о возможных поправках в закон о QR-кодах.

В декабре Петербургское заксобрание поддержало поправки в федеральный закон, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить