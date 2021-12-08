Парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Петербургское заксобрание поддержало поправки в федеральный закон, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.
Парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

За документ в целом проголосовали 34 депутата, один воздержался, 13 были против.

Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.

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