Парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
За документ в целом проголосовали 34 депутата, один воздержался, 13 были против.
Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.