Парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Петербургское заксобрание поддержало поправки в федеральный закон, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.

Об этом сообщает Интерфакс.

За документ в целом проголосовали 34 депутата, один воздержался, 13 были против.

Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.