В Ленобласти поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.

«Депутаты на пленарном заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах. За проголосовали 32 депутата, против — десять», — приводит РИА Новости слова представителя парламента региона.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также на железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее сообщалось, что депутаты Самарской губернской думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении системы обязательных QR-кодов находится в работе, тема прорабатывается в том числе и на экспертном уровне.