Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
30 депутатов высказались в поддержку внесения поправок, 11 — против.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
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