Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Самарской губернской думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах.

Об этом сообщает РИА Новости.

30 депутатов высказались в поддержку внесения поправок, 11 — против.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.