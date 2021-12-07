Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Депутаты Самарской губернской думы поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах.
Депутаты Самарской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

30 депутатов высказались в поддержку внесения поправок, 11 — против.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен  до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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