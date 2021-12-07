Песков сообщил о проработке инициативы о QR-кодах на экспертном уровне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении системы обязательных QR-кодов находится в работе, тема прорабатывается в том числе на экспертном уровне.
Песков сообщил о проработке инициативы о QR-кодах на экспертном уровне
  • РИА Новости

«Законопроект находится сейчас в работе», — сказал он журналистам.

По его словам, данная тема в настоящее время прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне.

Песков добавил, что все нюансы предстоит обсудить в ходе экспертной проработки.

Комментируя информацию СМИ об отказе 11 региональных парламентов от рассмотрения законопроекта о QR-кодах, он отметил, что «это достаточно сложная тема», по которой есть много нюансов.

«В регионах, как мы и говорим, конечно, людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективные, какие менее эффективные», — отметил Песков. 

В Кремле объяснили, что «это рабочий процесс».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах направят до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

4 декабря директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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