Песков сообщил о проработке инициативы о QR-кодах на экспертном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении системы обязательных QR-кодов находится в работе, тема прорабатывается в том числе на экспертном уровне.

«Законопроект находится сейчас в работе», — сказал он журналистам.

По его словам, данная тема в настоящее время прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне.

Песков добавил, что все нюансы предстоит обсудить в ходе экспертной проработки.

Комментируя информацию СМИ об отказе 11 региональных парламентов от рассмотрения законопроекта о QR-кодах, он отметил, что «это достаточно сложная тема», по которой есть много нюансов.

«В регионах, как мы и говорим, конечно, людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективные, какие менее эффективные», — отметил Песков.

В Кремле объяснили, что «это рабочий процесс».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах направят до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

4 декабря директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».