Гинцбург призвал ввести систему QR-кодов на федеральном уровне
- РИА Новости
«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жёстко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
1 декабря глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтён в законе.