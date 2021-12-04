Гинцбург призвал ввести систему QR-кодов на федеральном уровне

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жёстко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

1 декабря глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтён в законе.