Клишас заявил, что пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтён в законе

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался об инициативе освободить военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации.
Клишас заявил, что пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтён в законе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны России вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство предлагает разрешить им обходиться сертификатом о прививке.

«Предложения Минобороны должны быть учтены. Мы поддержим такой подход при рассмотрении законопроекта», — сказал сенатор ТАСС.

30 ноября комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.

Ранее комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

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