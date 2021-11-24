Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в первом чтении

Комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Вместе с тем в заключении отмечается, что к документу есть отдельные замечания — не концептуального характера.

В частности, парламентарии предлагают в будущем конкретизировать положения, касающиеся особого порядка применения QR-кодов для «лиц, приравненных к военнослужащим» и документов, которые должны будут предъявлять проверяющим военные в соответствии с инициативой.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

В Совете Федерации заявили, что определят свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.