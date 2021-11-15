Клишас заявил, что Совфед определит позицию по QR-кодам с учётом мнения регионов

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Совет Федерации определит свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.
Клишас заявил, что Совфед определит позицию по QR-кодам с учётом мнения регионов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В Совете Федерации позиция по внесённым правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учётом позиции регионов», — сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может способствовать предотвращению появления новых значимых мутаций коронавируса.

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