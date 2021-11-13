Гинцбург высказался о введении QR-кодов в общественных местах
«Те, кто не вакцинирован, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, таким образом не будет происходить образования новых значимых мутаций коронавируса.
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Уточняется, что законопроект устанавливает переходный период при введении системы QR-кодов до 1 февраля.