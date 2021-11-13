Гинцбург высказался о введении QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может способствовать предотвращению появления новых значимых мутаций коронавируса, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те, кто не вакцинирован, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, таким образом не будет происходить образования новых значимых мутаций коронавируса.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Уточняется, что законопроект устанавливает переходный период при введении системы QR-кодов до 1 февраля.